DI GREGORIO: “Catania, ennesima occasione persa. Non tutti i giocatori abituati a giocare con certe pressioni”

Il commento di Luca Di Gregorio, opinionista e consigliere provinciale Figc, ai microfoni di Telecolor sul Catania dopo il pareggio casalingo con la Cavese:

“E’ stata un’altra occasione persa – l’ennesima -, visti i risultati delle altre squadre. Non ci si aspettava questo risultato. Tutto sommato il Catania era partito bene, ha avuto le sue occasioni, la Cavese non ha fatto granchè. Lì davanti ho visto un bel movimento con Stoppa, D’Andrea e Inglese. Gli errori sono stati pagati a caro prezzo. Dopo l’errore di Di Gennaro il Catania ha avuto due occasioni, una limpida e una limpidissima con Inglese e Sturaro. Sicuramente oggi avremmo parlato di un risultato diverso. Alcuni calciatori che fanno parte dell’attuale rosa hanno giocato in certi palcoscenici, altri invece non lo hanno mai fatto davanti a questo pubblico. C’è una pressione diversa quando giochi a Catania rispetto ad altre piazze anche di B o A, e non tutti i giocatori rossazzurri sono abituati”.

