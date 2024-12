EX ROSSAZZURRI – Baiocco: “Girone C, il ko interno del Benevento ha rimesso tutto in discussione”

L’ex centrocampista del Catania Davide Baiocco analizza brevemente il girone C di Serie C a Tutto Sport Taranto: “Si sta verificando un girone equilibrato con il Benevento che ha qualcosa in più: la sconfitta interna delle streghe con il Giugliano, però, ha rimesso tutto in discussione. Alcune squadre stanno venendo meno come il Catania; l’Avellino sta facendo un ottimo campionato. Direi che, ancora, c’è speranza per tutte anche per il Crotone. E’ un girone molto complicato. Biancolino con il suo Avellino sta stupendo moto a livello di gioco così come il Potenza. Mi aspettavo qualcosa in più dalla Juventus Next Gen e dal Latina”.

