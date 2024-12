LA SICILIA – Meta Catania, Carmelo Musumeci: “La maglia rossazzurra è unica, vincere lo scudetto a Catania emozione indescrivibile”

Ha vinto lo scudetto alle pendici dell’Etna, è uomo simbolo della Meta Catania e del futsal italiano. Carmelo Musumeci ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Sicilia commentando il 2024 rossazzurro. Ecco quanto evidenziato:

“La Meta è famiglia sportiva, orgoglio e divertimento perchè lo sport deve farti sorridere. Altri club mi hanno chiamato, ma qui sono a casa ed ho sempre anteposto l’aspetto umano. Indossare la maglia della mia terra mi spinge a fare meglio. Lo scudetto? E’ come se ne avessimo vinti dieci perchè il percorso che ho condiviso con la Meta parte da lontano, andando avanti un passo alla volta per migliorare. Il 2024 è stato meraviglioso, l’anno più gratificante da quando gioco per me e la squadra. Dietro c’è un lavoro di grande fatica e sacrifici, nulla arriva per caso”.

“Da ragazzino sognavo di vivere momenti come quelli che si sono succeduti a ritmi vorticosi negli ultimi mesi. Abbiamo perfezionato alcuni aspetti tenendo la base di idee tattiche, organico, motivazioni. Vogliamo mettere tanti trofei possibili in bacheca, giocare gare di altissimo livello ti spinge ad allenarsi al massimo e quando vinci la fatica si avverte meno. Oggi mi sento maturo e bene mentalmente per leggere situazioni che prima non riuscivo. Mi sento molto più completo”.

“Lo scudetto ci ha aiutati a crescere come prestigio. In città adesso ci seguono tutti, anche sui social riceviamo messaggi di affetto. Ci sentiamo calciatori professionisti a tutto tondo e il pubblico è una componente essenziale della nostra attività. Lasciare il futsal per il calcio a 11? Mi tengo il futsal e la mia maglia rossazzurra. Credo nel destino, non cambierei mai”.

“Io simbolo del futsal italiano? Mi sento orgoglioso per la fiducia di Federazione e tecnico, vuol dire che oltre alle caratteristiche tattiche gli allenatori hanno riconosciuto in me determinati valori umani. Arrivare all’Europeo e disputare gare all’altezza sarebbe il coronamento anche del mio percorso azzurro”.

