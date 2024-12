CATANIA FEMMINILE – Under 19, esordio vittorioso. Borbone: “Partecipare al torneo juniores ulteriore opportunità per le nostre giovani”

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Dopo il largo successo sul campo del Vittoria (in evidenza Miriam Milazzo, autrice di 4 reti), il Catania Women under 19 tornerà in campo lunedì 6 gennaio contro la Gloria Città di San Cataldo, match valevole per la seconda giornata d’andata nel girone B del campionato regionale juniores femminile.

Massimiliano Borbone, responsabile del dipartimento, osserva: “La partecipazione al torneo juniores rappresenta un’ulteriore opportunità per le nostre giovani, guidate da Silvestro Reitano. È fondamentale che la prima squadra possa contare sulla base rappresentata da un “vivaio” in crescita, circostanza evidenziata anche dalle frequenti convocazioni delle nostre atlete nelle rappresentative regionali”.

