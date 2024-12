LA SICILIA: “Catania, sul mercato serve lo sforzo economico che Pelligra ha promesso”

“L’arrivo di un ds apprezzato come Faggiano, quello di Toscano in panchina sono stati i segnali estivi di una società che ha programmato in grande fino al 18 luglio. Il mese di stop sul mercato durato un mese ha pregiudicato i programmi ambiziosi per via di un organico che alla fine è stato completato al meglio possibile”, riporta La Sicilia.

“Gli errori dello scorso anno gravano anche oggi sulle spese visto che ci sono giocatori fuori lista, tecnici e ds del passato a libro paga”, si legge. Pelligra, in ogni caso, ha preannunciato “interventi sul mercato e sull’attività del club in città”. Detto del capitolo infrastrutture, sul mercato – da gestire senza rivoluzioni di sorta – “non si può solo vendere, incassare quel che si può e rilanciare per rinnovare il parco giocatori”. Il mercato “non aspetta le cessioni perchè ci sono affari che vanno chiusi subito. E qui servirà lo sforzo economico che Pelligra ha promesso“, evidenzia il quotidiano.

