MERCATO – Da Trapani: “Catania, ipotesi Karic a centrocampo”

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di possibili trattative di mercato sull’asse Catania-Trapani. Nelle ultime ore emerge un nome nuovo in chiave rossazzurra. Quello di Nermin Karic. Il centrocampista granata classe 1999, svedese di origini bosniache autore di 3 assist e un gol su 19 presenze in questo campionato, secondo quanto riporta trapanigranata.it avrebbe espresso recentemente la volontà di lasciare Trapani. Il Catania sarebbe in pole per assicurarsi le prestazioni sportive del centrocampista, ma non si escludono altre destinazioni. Karic in Italia ha vestito anche le casacche di Genoa (Primavera), Avellino, Sudtirol, Virtus Entella e Benevento.

