PELLIGRA: “Avanti ancora più forti e carichi. Rinforzeremo la squadra”

Così il presidente del Catania Rosario Pelligra, ai microfoni di Telecolor, dopo il 4-0 ai danni del Sorrento: “E’ stata una bella vittoria, facendo un grande regalo ai catanesi. E’ stato un mese difficile però i giocatori hanno fatto vedere in questa gara il loro reale valore. Andiamo avanti ancora più forti e carichi. A gennaio riapre il calciomercato, faremo i cambi necessari per rinforzare la squadra. Ho intenzioni di investire sul Catania e su Catania per fare crescere la società. Io punto molto sulla piazza. La nostra intenzione è rafforzare e non rivoluzionare, porteremo a compimento quanto serve per far diventare il gruppo più forte. Il Natale lo passerò in Australia, faccio tanti auguri a tutte le famiglie catanesi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***