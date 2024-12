LA SICILIA: “Pelligra, sorrisi e promesse in attesa che vengano supportati dai fatti concreti”

Ross Pelligra si prepara a tornare in Australia “dopo un salto dai suoi famigliari siciliani, probabilmente a Solarino. Il patron ha seguito la gara dai bordi del campo, poi è salito in tribuna per salutare tutti i suoi uomini. Accanto aveva Giovanni Caniglia, più in là si è poi materializzato Vincenzo Grella. Tra gli ospiti della Vip si è rivisto anche l’ex direttore generale Luca Carra, salutato da molti tifosi approdati nella tribuna Vip”, riporta La Sicilia. ll presidente rossazzurro “aveva pranzato molto velocemente al centro della città nella zona di piazza Europa, è arrivato allo stadio molto presto” e dopo il triplice fischio dell’arbitro si è “lasciato andare a sorrisi e promesse in attesa che vengano supportati dai fatti concreti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***