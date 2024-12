LA SICILIA: «Il Catania sfida il Taranto e la storia. Una vittoria potrà lenire i “dolori”»

“Il pallone racconta, ciclicamente, di Taranto. Dal 2002 a oggi anche chi non ha vissuto quel giorno epico culminato con la promozione in B della squadra allora guidata dal presidente Riccardo Gaucci sa con quanto sacrificio e con quanto coraggio la squadra di Maurizio Pellegrino e Ciccio Graziani affrontò la seconda gara dello spareggio finale. Ambiente ostile, le B stampate sul prato dello Iacovone, la gara che diventà una rissa senza regole. Eppure con tutto il senso di appartenenza che aveva quel gruppo, la città visse un momento che mai dimenticherà”, riporta La Sicilia.

“Oggi lo scenario è totalmente diverso. Taranto-Catania diventa una prova di forza che la squadra allenata da Mimmo Toscano deve superare per rimettersi in carreggiata nella lotta al vertice e per conquistare quel credito che, agli occhi dei tifosi, ha perso complice il pareggino casalingo contro la Cavese”, si legge nel quotidiano. Sottolineando come il Catania in Puglia sfidi “il Taranto e la storia”, e che “una vittoria potrà lenire i dolori”.

