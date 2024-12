QUI CATANIA: Gega verrà convocato. Out Guglielmotti, Adamonis e Luperini

L’allenatore del Catania Domenico Toscano ha fatto brevemente il punto legato alla situazione infortunati in casa rossazzurra, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia del match di Taranto: “Gega viene con noi anche se non è in perfette condizioni fisiche. La spalla un pò lo limita ma si è allenato con noi tutta la settimana. Non recuperiamo Guglielmotti perchè ha avuto un problema muscolare in un’altra zona nella quale aveva riscontrato un problema precedente. Luperini soffre di un problema in via di risoluzione. Lunetta è disponibile mentre Adamonis ha riportato una forte contusione e non sarà a disposizione. Celli ancora out, Di Tacchio sta crescendo nella prosecuzione del percorso di recupero”.

