COSTANTINO: “Catania mette tanta pressione. Società ha fatto delle scelte, compito mio farli ricredere”

Ai microfoni di ‘Punto C’, su Anteprima24, l’attaccante della Lucchese Rocco Costantino parla di mercato con alcune riflessioni sul Catania, squadra che lo ha ceduto in prestito ai toscani nella finestra estiva dei calciomercato:

“Cosa succede a Catania? Non sta a me rispondere perchè non sono un calciatore del Catania, anche se sono in prestito. Ho avuto modo di viverla in prima persona nei primi 6 mesi di questo anno solare. Ho trovato un ambiente calorosissimo dove si percepisce sul viso della gente la voglia di ritornare a calcare quei campi che appartengono a quel tipo di piazza. Catania mette tanta, tanta pressione e non è facile raggiungere gli obiettivi sperati dai tifosi”.

“Se vado via a gennaio? Confermo l’interesse estivo della Casertana, mi hanno voluto insistentemente poi non si è concluso il trasferimento per vari motivi. I matrimoni si fanno sempre in due, ed io ho ringraziato per l’interesse. Ad oggi non mi sento di cambiare aria, vivo il presente e so di dovere dare tutto per la Lucchese, anche se personalmente non sono contento per il campionato che sto disputando in termini di gol realizzati e prestazioni poco efficienti fatte finora. Cerco di rimediare in quest’ultimo mese, poi vedremo a gennaio cosa succederà. Provo a ribaltare questa situazione a livello personale ma soprattutto per aiutare la squadra e la piazza a risollevarci. Il gol mi manca in maniera viscerale”.

“Per la vittoria del girone C di Serie C avevo puntato tanto sul ‘mio’ Catania per l’importanza della scelta tecnica e sul piano dirigenziale. Il direttore Faggiano ha sempre dimostrato stima nei miei confronti, io lo ringrazio per questo, poi la società ha fatto delle scelte che ho accettato e condiviso. E’ compito mio cercare di farli ricredere”.

