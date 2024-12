ULTIM’ORA: Adamonis indisponibile, il 16enne Butano in porta. Castellini e Inglese ok. Confermate le altre assenze

Notizia dell’ultim’ora, preannunciata dal tecnico del Catania Mimmo Toscano in conferenza stampa. Il portiere Marius Adamonis non ci sarà, al suo posto difenderà i pali Damiano Butano, che ha compiuto 16 anni a novembre. “Adamonis ha avuto un fastidio durante la settimana e non se la sente di scendere in campo”, le parole del mister che aggiunge: “Gioca Butano, un ragazzo che abbiamo aggregato alla prima squadra da diversi mesi perchè abbiamo intravisto in lui dei margini di miglioramento e mentalità, è cresciuto tantissimo. Ha questa opportunità e deve giocarsela al massimo delle sue potenzialità”.

Per il resto non recuperano in tempo per la partita di domenica contro il Sorrento Gugliemotti, Di Tacchio, Celli e Luperini, oltre alle note assenze di Di Gennaro e Bethers. Per quanto concerne Gega, Castellini e Inglese, mister Toscano ha spiegato: “Gega sta molto meglio, si è allenato bene, può tornare a dare il proprio contributo. Castellini ha smaltito il problema al polpaccio che non lo faceva rendere al 100% correndo anche il rischio di perderlo per lungo tempo. Ha fatto 10 giorni di grande continuità, ha spinto. Anche Inglese ha recuperato, il ragazzo si è allenato bene, con voglia di ritornare in campo e determinare come ha fato in diverse situazioni”.

