LA SICILIA: “Cianci? Cicerelli? Di Carmine? Basta paragoni…”

“Una considerazione che non è tanto a margine, ma centrali nei discorsi di questi giorni – riporta La Sicilia -: va bene che Cianci, Cicerelli e Di Carmine, in altri gironi della Serie C, stanno segnando caterve di rete. Ma ormai è andata così. Di contro Inglese è già a quota 7, la sua riserva, Montalto, ha fatto il primo gol su azione (secondo gol stagionale), Stoppa nelle ultime cinque gare ha fatto centro quattro volte. Carmelo Forti è diventato sempre più un patrimonio del club”, si legge. “Ecco, a volte sarebbe meglio guardare anche in casa propria che rimpiangere chi è stato dato via per far quadrare i conti o perchè è stato scelto così. In maniera giusta o errata”, evidenzia il quotidiano.

