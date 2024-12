MERCATO: anche il Crotone considera l’ipotesi Todisco

Tra i giovani più interessanti che si sono messi in mostra finora nel girone C di Serie C spicca il laterale destro Gianmarco Todisco. Classe 2002 nativo di Torre del Greco, cresciuto nel settore giovanile di Juve Stabia e Torino, tra le fila del Sorrento si è imposto come uno dei migliori giocatori della squadra rossonera, raccogliendo 86 presenze frutto di un percorso di maturazione partito dalla Serie D.

Autore di 2 gol in questo campionato, sfiorando il terzo proprio a Catania (traversa colpita nel secondo tempo quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0) in occasione dell’ultima gara ufficiale del 2024, non è un caso che radiomercato accosti a club importanti di Serie C il 22enne calciatore campano: nei giorni scorsi Catania e Avellino, ultimamente è emersa anche l’ipotesi Crotone. Un profilo sicuramente interessante in ottica gennaio.

