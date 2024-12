STOPPA: “A Benevento daremo l’anima. Il gol di Crotone mi ha sbloccato mentalmente. Su Jimenez, Faggiano e Butano…”

Ai microfoni di Telecolor, il rossazzurro Matteo Stoppa parla del momento suo e della squadra, speranzoso di vivere un grande girone di ritorno:

“Abbiamo ottenuto una grande vittoria che ci dà tanto morale e fiducia. Deve essere un punto di partenza perchè il campionato è ancora lunghissimo. Già dopo la sosta ci attende una partita importantissima che dovremo affrontare nel migliore dei modi. Benevento può segnare l’inizio di una rincorsa? Ci crediamo assolutamente. Sarà una gara importantissima, daremo l’anima“.

“La rete col Crotone mi ha sbloccato mentalmente. La cercavo da tempo, anche perchè non segnavo da un anno, sinceramente io sono abituato a fare gol e questo un pò mi pesava. Fare gol è sempre bello per un attaccante, è stato bellissimo ritrovare la via della rete a Crotone ma è importante anche realizzare assist giocando tra le linee. Domenica ho realizzato sia il gol che l’assist, quindi la giornata è stata perfetta per me. Ora sono contento di come stanno andando le cose ma posso dare ancora tanto alla squadra perchè conosco le mie potenzialità“.

“Trequartista? E’ un ruolo che mi piace, si addice alle mie caratteristiche perchè mi lascia tanta libertà di movimento sia a destra che a sinistra, il mister mi dice sempre che quando creo queste situazioni riesco a rendermi davvero pericoloso. Il rigore fallito contro il Potenza? Ho scelto di cambiare angolo a differenza del penalty trasformato con la Cavese, pensando che il portiere avesse studiato il mio rigore. Sono cose che capitano, devo cercare di guardare avanti non soffermandomi su questo errore. Penso a fare gol al prossimo tiro dal dischetto”.

“In carriera ho già calcato palcoscenici importanti, ma qui a Catania sto vivendo un periodo molto importante per me e la mia crescita. Catania è stata anche una scelta di cuore perchè le mie origini sono in parte siciliane (i nonni di Agira, ndr). Non ho esitato ad accettare e non vedo l’ora di continuare questa sfida. Si gioca davanti ad una tifoseria incredibile che ha tanta voglia di tornare dove merita. Posso solo esserne felice e ripagare l’affetto dei nostri tifosi. Si respira davvero una bella atmosfera al ‘Massimino’, dobbiamo cercare di portare la gente dalla nostra parte perchè ci sostengono sempre, dando il massimo per la maglia“.

“Ci è mancata la continuità. Ci stiamo lavorando. E’ un aspetto mentale più che di gamba, perchè la continuità arriva con la testa, la voglia, la grinta, il mister ci stimola e ci martella sempre su questo. Siamo i primi a stare male quando arriva un risultato negativo, posso assicurare che tutti noi stiamo cercando di mettere più impegno possibile. Faggiano? Dopo la partita gli ho scritto subito ed era davvero contento. E’ una persona fantastica, il direttore. Di grande cuore. Sta sempre al nostro fianco. Dedico il gol e la vittoria a lui”.

“Jimenez? Grande calciatore, molto intelligente, forte. Io avevo giocato con lui a Vicenza e già lì si vedevano le sue potenzialità. E’ un ottimo ragazzo, con la testa sulle spalle, ci aiuterà tantissimo e ne sono convinto perchè ha delle capacità che neanche lui sa di avere. Quando lo scoprirà tirerà fuori davvero il meglio di sè ma sta facendo benissimo. Deve continuare su questa strada. Butano? La prima cosa che gli ho detto è stata di portare le paste alla ripresa degli allenamenti (ride, ndr). Sono contento per lui, un ragazzo incredibile per l’età che ha. E’ bello vederlo così, mi ricorda me quando ho esordito all’età di 16 anni in Serie B“.

