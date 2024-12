BARILARI (all. Sorrento): “Partita dura a Catania, ricarichiamo subito le pile”

Il Sorrento, prossimo avversario del Catania, è incappato nella seconda sconfitta di fila in campionato, perdendo 1-3 contro la Cavese dopo il ko di misura ad Avellino. L’allenatore rossonero Enrico Barilari è già proiettato verso la sfida di Catania:

“Dobbiamo fare uno step di concretezza perchè anche contro la Cavese abbiamo creato più dell’avversario, siamo arrivati in doppia cifra per numero di pali e traverse finora. Non riesco a essere soddisfatto subito dopo questa sconfitta, ma a mente fredda se mi avessero detto prima d’iniziare il campionato che avremmo chiuso il girone d’andata con 27 punti, avrei messo la firma. Adesso devo fare in modo che squadra ricarichi le pile perchè ci aspetta una partita dura a Catania. Devo ragionare sul fatto che inizia già il girone di ritorno”.

