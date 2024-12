MINUTAGGIO: svetta Castellini davanti a Di Gennaro e Anastasio

Alessio Castellini, Matteo Di Gennaro e Armando Anastasio. Sono loro i calciatori al momento più spesso impiegati dal tecnico Mimmo Toscano in questa stagione. Tra i giocatori citati, Castellini è stato schierato più di tutti dall’inizio, avendo collezionato sin qui 1.875′. Seguono, rispettivamente a quota 1.740 e 1.661 minuti, Di Gennaro ed Anastasio. I tre hanno anche realizzato un gol a testa, l’ex Carrarese ha saltato le ultime due gare con Potenza e Sorrento a seguito di un infortunio.

Soffermandoci ancora sul minutaggio rossazzurro, notiamo come il quarto giocatore più utilizzato dall’ex allenatore del Cesena ad oggi è Luca Verna: per il centrocampista prelevato in estate dal Catanzaro (accostato alla Ternana nella sessione invernale del calciomercato), finora spazio in campo per 1.276′ conditi da un gol. Alle sue spalle il difensore Mario Ierardi (1.214′) e Roberto Inglese (1.177′), il quale ha scavalcato Alessandro Quaini (1.152′).

Dietro l’ex Fiorenzuola continua a totalizzare minuti in campo l’ex Recanatese Gianluca Carpani (1.110′), da qualche partita adattato nel ruolo di esterno destro. Seguono Klavs Bethers (1.032′), fermato da un infortunio non di lieve entità, e Matteo Stoppa (1.029′), utilizzato da Toscano con sempre maggiore frequenza. Sotto i mille minuti troviamo Marius Adamonis (978)’, Gregorio Luperini (938′) e Kaleb Jimenez (918′).

Minutaggio quasi identico per Davide Guglielmotti (819′) e Alessandro Raimo (818′). Più staccati Stefano Sturaro (785′), Filippo D’Andrea (664′), Gabriel Lunetta (626′) e Adriano Montalto (607′). Tra i calciatori meno impiegati fino a questo momento Francesco De Rose (in ripresa dopo il periodo di stop forzato) con 381′, Francesco Di Tacchio (338′), Ertijon Gega (165′) e Carmelo Forti (148′). Seguono con 90′ Oscar Allegra, Damiano Butano, Simone Sechi, poi Ermanno Ciniero (66′), Lorenzo Bonaccorso (66′), Lorenzo Privitera (56′), Alessandro Celli (45′) Federico D’Emilio (45′) e Clarence Corallo (34′).

