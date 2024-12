QUI CATANIA: concentrazione ed applicazione alla ripresa degli allenamenti

Alla ripresa degli allenamenti al Cibalino, su un terreno di gioco non in condizioni eccelse, la squadra di mister Toscano ha svolto la seduta di lavoro concentrata e motivata, seguendo le indicazioni di Toscano e dei suoi collaboratori. Al di là dei rumors di mercato che ovviamente fanno parte del gioco, i rossazzurri sono chiamati a preparare con il massimo impegno la trasferta di Benevento e le rimanenti gare, scalando una classifica che non piace a nessuno.

De Rose e compagni lo sanno. Il girone d’andata si è concluso con una lunga serie di alti e bassi che non può giovare se sei costruito per ambire ad un campionato di vertice. Il Catania ha perso per strada tanti punti e, come sottolineato dallo stesso De Rose in sala stampa, tutti i giocatori sono chiamati a dare di più per la causa rossazzurra.

Sul campo il gruppo è apparso sereno ed applicato, rispondendo presente alle sollecitazioni e alle richieste dei tecnici, con Vanzetto in particolare a chiedere a gran voce alla squadra di giocare palla a terra piuttosto che ricorrere a frequenti lanci lunghi. Uno dei momenti più interessanti dell’allenamento pomeridiano è stata la partitella che si è conclusa con il punteggio di 1-1. A segno i calciatori con tenuta gialla grazie a Stoppa, mentre la giovane promessa Corallo ha realizzato il gol del pari per i blu.

Adamonis spettatore. In evidenza i portieri Butano e Farroni. Pregevolissimi soprattutto i rispettivi interventi su Lunetta e Montalto. Molto attento in difesa Gega, bene Jimenez in mezzo al campo con Di Tacchio che aumenta i giri del motore. Produttiva e di buon livello la prima seduta settimanale. L’auspicio è di arrivare al match di Benevento, primo impegno del 2025, nelle migliori condizioni possibili e con la giusta mentalità.

