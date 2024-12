MERCATO: Silvestri, trattativa ben avviata con la Triestina

Qualche settimana era giunta da Trapani la voce di un interessamento della società granata nei confronti di Tommaso Silvestri. Il difensore, in uscita dal Catania, potrebbe invece cambiare girone di Serie C. La Triestina, infatti, si è mostrata molto interessata al profilo del difensore centrale classe 1991. Stando a quanto riportato da trivenetogoal.it, il club alabardato sarebbe in fase avanzata di trattativa col Catania per l’ex calciatore del Modena attualmente fuori lista e che ha già lavorato con Tesser nel corso della comune esperienza modenese conclusa con il ritorno in Serie B dei canarini. Il profilo di Silvestri è stato richiesto in primis dallo stesso Tesser.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***