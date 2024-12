TUTTOCALCIOCATANIA: Taranto-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi il trequartista Matteo Stoppa, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade dunque sul calciatore classe 2000, che ha trovato ancora una volta la via del gol realizzando anche un assist. Secondo gradino del podio, invece, per l’ex Cesena Francesco De Rose, per la seconda volta schierato in campo dall’inizio in questa stagione e che non giocava una gara ufficiale dal 14 settembre. Terzo giocatore più votato, il centrocampista Stefano Sturaro.

