DALLA SALA STAMPA – Butano: “Il pubblico mi ha dato grande forza”. Gega: “Compatti nel primo tempo, più aggressivi nella ripresa”

Le parole in sala stampa del giovanissimo portiere Damiano Butano dopo il 4-0 che il Catania ha inflitto al Sorrento:

“Il riscaldamento pre gara è stato il preparativo alla gara. Il mio mister e l’allenatore in seconda dei portieri mi hanno aiutato a mettermi subito in riga dicendomi di scendere in campo con l’approccio giusto, di fare la mia partita, di giocare a calcio. Sono andato verso la tribuna a fine partita perchè c’erano mia mamma, mio papà, i miei zii. Ho sprigionato tutta l’emozione che avevo dentro. E’ stato tutto così veloce, sono felicissimo. E’ un grande giorno per me questo. Con la difesa abbiamo lavorato bene insieme. Difesa perfetta, i difensori mi hanno dato una grande mano d’aiuto. Il lavoro di gruppo paga sempre“.

“Personalmente speravo di giocare, era improbabile ma non impossibile. Si è presentata una grandissima occasione e ognuno di noi ha fatto del proprio meglio, chi dal 1′ e chi è subentrato. Ho avverato un grandissimo sogno. Cosa mi chiederanno i compagni di classe? Se è andata bene e come mi sento. E’ chiaro che ho provato una forte emozione, ed io racconterò esattamente quel che è successo. Gli applausi del pubblico? Avere 17mila spettatori al mio fianco mi ha dato grande forza. La sera prima ero già a letto alle 21.30/22. Il futuro? Vedremo. Tutto il resto vien da sè. La società riserva attenzione al settore giovanile, dietro abbiamo un grande staff che ci dà fiducia“.

Queste, invece, le dichiarazioni del difensore Ertijon Gega: “Nel primo tempo siamo stati bravi a rimanere compatti, nella ripresa invece siamo andati più forti e aggressivi riuscendo a sbloccare la partita, mantenendo la necessaria lucidità per poi andare a segno altre tre volte. Mi sono trovato molto bene con i compagni di reparto, i ragazzi mi hanno dato una grossa mano, ma ci aiutiamo tutti insieme per raggiungere l’obiettivo di arrivare più in alto possibile”.

“Dopo la grande partita giocata col Trapani ho avuto un problema alla spalla e non ci voleva. Questo mese ho avuto modo di recuperare grazie allo staff medico, sono tornato a disposizione e mi sento bene. Butano? Sapevamo che giocasse un ragazzo di 16 anni in porta. Abbiamo cercato di dargli una mano ma è stato bravissimo lui a rimanere sempre in partita, a stare sul pezzo, dandoci indicazioni da dietro“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***