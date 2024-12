ROSSAZZURRI IN GIRO: Tirelli diretto a Livorno dopo la sfortunata parentesi al Siena

“Nato a Cagliari il 2/11/2006, Domiziano è un portiere dotato di grande istintività e tecnica, caratteristiche che gli consentono di trasmettere forza e sicurezza all’intero reparto difensivo”. Presentava così, il Siena, il portiere di proprietà del Catania Domiziano Tirelli, prelevato in prestito. Occasione per mettersi in mostra in un club storico e blasonato di Serie D. La sfortuna, però, gli ha sbarrato la strada.

Il 18enne estremo difensore cagliaritano, infatti, dopo appena due giornate di campionato ha dovuto dare forfait a causa della frattura del gomito con conseguente intervento chirurgico. Un vero peccato per il ragazzo. L’infortunio ha suggerito al Siena di reperire sul mercato un sostituto e, adesso, Tirelli sta per lasciare la maglia bianconera ma è subito pronto a rimettersi i guantoni. Ripartirà, sempre in D, dal Livorno.

