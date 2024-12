SERIE C – Garau (Taranto): “Gara molto sentita col Catania, dovremo lottare”

Reduce dalla sconfitta con la Juventus Next Gen, l’esterno del Taranto Ottavio Garau guarda avanti con voglia di riscatto, nel corso della trasmissione ‘Rossoblu’, in onda su Teleregione:

“Perdere uno scontro diretto così non è mai facile da digerire, ma siamo uniti. Ci alleniamo per fare bene, diamo l’anima sia in allenamento che in campo e il morale non è basso. Ce la mettiamo tutta. Tra di noi parliamo poco di ciò che non riguarda il campo. Pensiamo solo a lavorare bene per i tifosi e per il club. Il Catania? Vogliamo portare a casa un risultato importante. Sarà una partita difficile, dovremo lottare. È una gara molto sentita dalla piazza, affronteremo una squadra ben strutturata: sarà una bella battaglia. Ai tifosi dico di sostenerci sempre. Sono molto importanti per noi e senza di loro è difficile. In questo momento di difficoltà chiedo di darci una mano”.

