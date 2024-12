BREVE: “Campionato tra alti e bassi. Di Gennaro, errore grave. Non rimprovero Sturaro. Il Taranto giocherà con il coltello tra i denti. Su Luperini, Raimo e Stoppa…”

Riportiamo una serie di considerazioni di Carlo Breve, allenatore ed opinionista, ai microfoni di Telecolor nel corso di ‘Preview’ quando si avvicina il confronto esterno con il Taranto:

“Mancata vittoria contro la Cavese? E’ stato un vero peccato perchè il Catania veniva da due gare davvero soddisfacenti in campionato sotto tutti i punti di vista con Trapani e Avellino, incontri dall’alto coefficiente di difficoltà. Prestazioni fatte molto bene, come il primo tempo contro la Cavese, ma in questo caso è mancata un pò la voglia di chiudere la gara nella ripresa. Poi c’è stata una disattenzione difensiva fatale, gli episodi non hanno concesso alla squadra di tornare in vantaggio nonostante le occasioni colossali avute”.

“Da tecnico rimarco l’errore gravissimo in occasione della rete di Fella. Non rimprovero Sturaro perchè sono sicuro che il ragazzo la notte non avrà dormito. Il gol sarebbe stato il giusto premio per tutti i sacrifici fatti per tornare in pista. Si sbaglia. Sbagliano i grandissimi campioni, può sbagliare anche Sturaro. Può diventare un valore aggiunto così come lo era stato nelle battute iniziali del campionato, ritornando ad una condizione accettabile potrà risolvere tanti problemini del Catania. La squadra non è inferiore a nessuno nel proprio girone, rosa costruita bene con giocatori che hanno vinto tanto e che erano stati sempre titolari nei rispettivi club”.

“Il Catania viaggia tra alti e bassi, che comunque si stanno vedendo in tutto il campionato perchè anche la prima in classifica ce li ha. Il Benevento ha riportato lo stesso numero di sconfitte del Catania. Le assenze a metà capo di due giocatori di interdizione come Di Tacchio, De Rose e Sturaro hanno influito. In questo momento agiscono due palleggiatori a centrocampo, gente più brava nella gestione della palla, meno a recuperarla”.

“Taranto? Il Catania deve sapere che tutto si farà a Taranto fuorchè giocare a calcio, non sarà una gara da preparare in un certo modo sul piano tecnico-tattico ma una partita sporca, dove bisognerà lottare su ogni palla e loro in tutti i modi proveranno a sopperire alle lacune tecniche con una prova vigorosa, col coltello tra i denti. Se il Catania non risponde con queste armi può fare una brutta figura. Se, invece, risponde con le stesse armi la maggiore qualità tecnica del Catania potrebbe avere la meglio. La stagione del Taranto è partita con un deficit importante a livello societario, una rivoluzione di giocatori, il cambio alla guida tecnica, poi la penalizzazione ed i risultati non sono arrivati. Taranto che, dunque, annaspa con problemi soprattutto a livello mentale. Situazione difficile da risolvere, perchè subendo così tante penalizzazioni e con la mancanza di una società forte che li faccia stare tranquilli non è facile lavorare. Sottolineo che tra le fila del Taranto c’è un calciatore che in questo momento farebbe al caso del Catania, soprattutto viste le problematiche di Guglielmotti che non è stato brillantissimo nell’ultimo periodo. Parlo di Mastromonaco“.

“Luperini? Faccio fatica a individuare un ruolo specifico a Luperini. Negli anni precedenti ha fatto abbastanza bene, soprattutto a Palermo e Terni. Forse giocando da sottopunta in un 4-2-3-1 è un calciatore che riesce a creare gli equilibri e ad arrivare in zona gol perchè ha presenza fisica e buon inserimento in area di rigore. Con il sistema di gioco voluto da Toscano ha faticato ad inserirsi e trovare una collocazione tattica. E’ uno dei pochi giocatori che non riesco bene a individuare dal punto di vista tattico”.

“Raimo? Giocatore che la sufficienza l’ha sempre presa in tutte le partite. Per impegno, intensità e corsa sta facendo molto bene, non giocherebbe in Lega Pro se avesse anche piedi importanti ma non possiamo rimproverargli nulla, tranne alcuni errori di natura tecnica. Stoppa? Molto bravo tra le linee, ha anche il passaggio filtrante, possiede tute le caratteristiche per giocare nel ruolo di trequartista. Sottolineo che in occasione del rigore procurato da Stoppa nella gara contro la Cavese, bravo D’Andrea a girarsi in un un fazzoletto mettendo in difficoltà i difensori avversari”.

