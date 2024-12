STATISTICHE: Catania, girone d’andata diviso in due tronconi. Da 2 a poco più di 1 punto a partita…

Domenica scorsa è andato in archivio un girone d’andata che, come più volte evidenziato, ha determinato alti e bassi in casa rossazzurra. L’attuale posizione in classifica è deludente rispetto alle previsioni d’inizio stagione, si segnala soprattutto la differenza di rendimento del Catania tra la prima e la seconda parte del girone d’andata. Nelle prime 9 giornate, infatti, la squadra di Mimmo Toscano ha collezionato 18 punti (media esatta di 2 a partita) frutto di 12 gol fatti, appena 5 subiti, 5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta.

Ruolino di marcia abbastanza importante, non a caso gli etnei si trovavano in classifica vicini al Benevento capolista. In quel periodo (inizi di settembre e metà ottobre) era spesso argomento di discussione il cammino di una squadra che dava l’impressione di essere competitiva, seppur con qualche piccolo passo falso, immaginando la presenza di margini di miglioramento nel lungo periodo.

Nelle successive 10 gare di campionato, invece, ecco che il Catania ha fatto registrare una media punti di 1.1 a partita. Netta inversione di tendenza, testimoniata soprattutto dalle 14 reti subite (9 in più rispetto alla prima parte). In fatto di reti all’attivo, invece, i rossazzurri hanno prodotto un saldo di +3, ma bisogna tenere conto dei 5 gol siglati in un’unica partita, quella di Taranto, al cospetto di un avversario alle prese con evidenti problemi societari e mille difficoltà.

Durante il percorso è evidente che la squadra di Toscano abbia accusato le continue defezioni, principalmente la serie d’infortuni che ha colpito il reparto di centrocampo. Mister Toscano ed il suo staff hanno ricercato spesso nuove soluzioni tattiche, adattando vari uomini nel proprio scacchiere tattico ma i risultati sono arrivati a singhiozzo. Gli errori di natura individuale e collettiva hanno fatto il resto, prendendo spesse volte gol evitabili e sprecando tanto negli ultimi metri.

ANDAMENTO PRIME NOVE GIORNATE

Punti: 18

Gol fatti: 12

Gol subiti: 5

Differenza reti: +7

Media punti a partita: 2.00

ANDAMENTO DALLA DECIMA ALLA DICIANNOVESIMA GIORNATA

Punti: 11

Gol fatti: 15

Gol subiti: 14

Differenza reti: +1

Media punti a partita: 1.10

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***