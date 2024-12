VERSO CATANIA-POTENZA: arbitra Gavini della sezione di Aprilia. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la 19a Giornata di Serie C. La partita Catania-Potenza, in programma sabato 14 dicembre allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Simone Gavini della sezione AIA di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Federico Linari (Firenze) e Vincenzo Russo (Nichelino). Quarto ufficiale, Alfredo Iannello (Messina).

Un precedente da direttore di gara per il “fischietto” laziale con il Catania, l’1-0 al “Massimino” maturato l’11 dicembre 2022 in Serie D contro il Real Aversa, rete di Francesco Rapisarda nel secondo tempo. Precedentemente era stato designato come Quarto Ufficiale in occasione di Catania 0-1 Paganese del 22 febbraio 2022, gol di Zanini al 15′.

Curiosità: il sig. Gavini, appartenente alla CAN C dalla passata stagione, viene descritto come un arbitro “con non troppa esperienza, ritenuto tra le promesse della classe arbitrale e si distingue per una condotta di gara spesso contrassegnata dal pugno duro e dalla forte autorevolezza” (fonte pescarasport24.it). Il mese scorso, in occasione del match del girone A di Serie C tra Novara e Union Clodiense, dopo aver concesso 2′ di recupero fischiò la fine del primo tempo con sessanta secondi d’anticipo. Accortosi dell’errore, poi, richiamò l’attenzione dei calciatori delle due squadre invitando i componenti delle panchine ad uscire dal campo per riprendere il gioco e portare a termine l’extra time.

Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 6 vittorie per le squadre di casa, 4 pareggi e 8 successi per le formazioni impegnate in trasferta con 87 cartellini gialli e 5 rossi, fischiando 4 calci di rigore. Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 3 incontri estraendo 13 gialli, nessun rosso e concedendo un rigore con un bilancio di 2 pareggi ed un successo esterno. L’ultima partita nella quale, ad oggi, una formazione impegnata tra le mura amiche ha conseguito i tre punti in Serie C con Gavini alla direzione di gara risale all’8 settembre 2024: tre mesi fa, nel girone B, Pianese vittoriosa per 2-0 ai danni del Campobasso.

