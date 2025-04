VERSO POTENZA-CATANIA: al “Viviani” gli ultimi gol del Calcio Catania 1946

Il 3 aprile 2022 i rossazzurri siglavano allo stadio “Alfredo Viviani” gli ultimi gol del Calcio Catania 1946. Una squadra, quella guidata da Francesco Baldini, che malgrado limiti e vicissitudini societarie raramente sbagliava partita sul piano dell’atteggiamento. Si ricorda un Catania che scendeva con fierezza e orgoglio un po’ ovunque. A Potenza, ad esempio, gli etnei misero a segno due gol. La gara fu abbastanza combattuta e si concluse con il risultato di 2-2.

Giorni dopo la società dell’Elefante venne radiata dai ranghi federali quando mancavano poche partite alla conclusione del campionato di Serie C. Una doccia gelata per un gruppo di lavoro che non meritava quella fine. Tornando al match di Potenza, il Catania torna nello stadio che per l’ultima volta vide la vecchia società scendere in campo prima della radiazione.

Il croato Sipos portò subito in vantaggio i rossazzurri. Nel corso della ripresa la crescita dei padroni di casa produsse il ribaltamento del risultato, andando a segno Matino e Ricci tra il 60’ e 75’. Ma il grande cuore etneo permise al Catania di pareggiare i conti al fotofinish grazie ad un tiro-cross di Piccolo che sorprese il portiere lucano Marcone. Un 2-2 fortemente voluto dai ragazzi di Baldini.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 3′ Sipos, 60′ Matino, 75′ Ricci, 95′ Piccolo

POTENZA (4-2-3-1): Marcone; Zampano (30′ Nigro), Matino, Cargnelutti, Coccia; Bucolo (61′ Costa Ferreira), Sandri; Guaita (61′ Salvemini), Cuppone, Burzio (61′ Burzio); Romero.

A disp. di Arleo: Uva, Nigro, Koblar, Piana, Sepe, Zagaria, Sueva, Volpe.

CATANIA (4-3-1-2): Stancampiano; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Zanchi; Rosaia (75′ Provenzano), Cataldi (84′ Izco), Simonetti (58′ Russini); Greco (84′ Russotto); Moro (75′ Piccolo), Sipos.

A disp. di Mularoni: Coriolano, Ropolo, Panarello, Pinto, Biondi, Russo.

ARBITRO: Daniele Rutella (Enna)

Assistenti: Fabio Mattia Festa (Avellino) e Antonio Piedipalumbo (Torre Annunziata)

Quarto ufficiale: Martina Molinaro (Lamezia Terme)

AMMONITI: Bucolo, Guaita, Cuppone, Albertini, Simonetti, Marcone, Rosaia, Ricci, Salvemini, Izco, Cargnelutti

ESPULSI: Cargnelutti (doppio giallo)

NOTE: 6′ di recupero s.t.; 2′ di recupero p.t.

