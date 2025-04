QUI CATANIA: allenamenti fino al sabato, annullata conferenza pre-gara di Toscano

In seguito al posticipo della gara con il Potenza, la società etnea informa che il calendario degli allenamenti del Catania è stato ridefinito: i rossazzurri, ieri a riposo, hanno svolto oggi la prima di tre sedute mattutine consecutive in programma al “Massimino” e al “Cibalino”. Squadra, dunque, al lavoro in sede fino al sabato. Inoltre il club ha reso noto che la consueta conferenza pre-gara, inizialmente prevista per sabato, è stata annullata in segno di partecipazione al lutto per la scomparsa di Papa Francesco.

