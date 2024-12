VERSO CATANIA-SORRENTO: sarà un Natale dolce o amaro? Le ipotesi di formazione

Si avvicina il fischio d’inizio di Catania-Sorrento, match che archivia il 2024 rossazzurro. Concluso nel peggiore dei modi il girone d’andata, la squadra di mister Toscano punta a chiudere almeno con un sorriso l’anno solare. Il campo dirà se il Catania saprà regalare a se stesso ed ai propri tifosi un Natale calcisticamente sereno. Avversario un Sorrento senza pressioni, che verrà a giocarsela al “Massimino” con spensieratezza e umiltà, come sottolineato alla vigilia dal calciatore Pasquale Riccardi.

Toscano, invece, in conferenza stampa ha chiesto unione e compattezza all’ambiente in un momento assai delicato. Testa rivolta solo ed esclusivamente al rettangolo verde, subito dopo ci si potrà concentrare sul mercato in entrata e uscita, auspicando che il club faccia la sua parte con innesti mirati e funzionali. Adesso il Catania è proiettato verso il confronto con il Sorrento, facendo i conti con i problemi ormai cronici legati all’infermeria. Anche in questa occasione sono infatti numerosi i calciatori indisponibili: Adamonis, Celli, Di Tacchio, Guglielmotti, Luperini, Bethers e Di Gennaro.

In merito al portiere, Toscano affiderà la difesa dei pali al 16enne Butano, motivando l’assenza di Adamonis con un fastidio fisico, aggiungendo che per tale ragione il portiere non se la sente di scendere in campo. Tuttavia le parole del mister sembrano più il preannuncio di un addio dell’estremo difensore lituano a gennaio. Ai compagni di squadra, i difensori soprattutto, il compito di far sentire a proprio agio il giovanissimo Butano, che verrà certamente incoraggiato e sostenuto da tutto lo stadio.

Proprio nel reparto arretrato, ipotizzando la formazione che il Catania opporrà al Sorrento, dovrebbe tornare a giocare dal 1′ Castellini. Ierardi e Quaini completerebbero il pacchetto arretrato con Raimo (Carpani) e Anastasio sulle corsie laterali. In mezzo al campo probabile spazio per De Rose e Sturaro, ma c’è anche l’ipotesi di arretrare Jimenez. In tal caso là davanti, alle spalle di Inglese (pienamente recuperato), agirebbero Stoppa e uno tra Lunetta e D’Andrea. Qualora, invece, sulla trequarti giocasse ancora l’italo-spagnolo, lo farebbe in compagnia di Stoppa supportando Inglese.

Arbitrerà l’incontro Leonardo Mastrodomenico della sezione AIA di Matera, coadiuvato dagli assistenti Luca Landoni (Trento) e Andrea Barcherini (Terni). Quarto ufficiale Giuseppe Rispoli (Locri). Non è prevista la copertura gratuita della partita, i possessori di abbonamento potranno assistere alla gara su Sky/NOW.

