GIOVANILI CATANIA: i risultati del fine settimana

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo nel weekend due squadre del settore giovanile rossazzurro. Di seguito, i risultati:

Allievi Elite Under 17 – Girone B, quattordicesima giornata

Catania-Airone Modica 5-1: per la squadra allenata da Francesco Russo, doppietta di Bonina e reti di Zinna, Runza e Capasso;

Under 15 Regionali – Girone D, quattordicesima giornata

Catania-Real Catania 3-1: per la formazione guidata da Ivan Alfonso, doppietta di Puglisi e gol di Fisichella.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***