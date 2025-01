STATISTICHE: Guglielmotti ha firmato la terza doppietta in carriera

Il 3-1 inflitto al Giugliano consente al Catania di riassaporare il gusto dei tre punti. Gran parte del merito va attribuita a Davide Guglielmotti. Il laterale destro rossazzurro ha così messo a tacere le voci di mercato sul suo conto, offrendo una prestazione di rilievo per l’intera durata dell’incontro. Risposta eccellente, auspicando che l’esterno ex Novara possa esprimere appieno, e con continuità, il suo potenziale.

Sotto il profilo statistico si registra la terza doppietta di Guglielmotti tra i professionisti. La prima risale al match Pordenone 2-3 Pro Patria, datato 8 novembre 2014. Il giocatore nativo di Novara militava nella formazione ospite, entrando nel tabellino dei marcatori tra il 18′ ed il 29′. Poi, il 13 ottobre 2019, altre due marcature ma con la maglia del Renate, avversario il Gozzano sconfitto per 3-0. Guglielmotti insegue il record personale di gol in una singola stagione. In rossazzurro è salito a quota 3, attualmente il dato migliore appartiene all’annata 2019/20, con 6 reti tra le fila del Renate (Serie C girone A).

