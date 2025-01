GUGLIELMOTTI: una doppietta per mettere a tacere le voci di mercato

Più volte oggetto di critiche sui social, l’esterno di centrocampo Davide Guglielmotti ha risposto sul campo rifilando una doppietta al Giugliano. Gol a parte, prestazione estremamente positiva sul piano della corsa, della grinta e della capacità di spingere creando diverse situazioni di pericolo alla non irresistibile retroguardia gialloblu.

Nei giorni scorsi avevamo riportato che il calciatore ex Lecco non fosse sul mercato, non escludendo tuttavia che lo scenario potesse mutare al verificarsi di determinate condizioni. Un pò di tempo fa si era fatto avanti il Vicenza, emergendo inoltre un interessamento da parte del Trapani ma il calciatore non si è mosso dalla sponda rossazzurra della Sicilia. Adesso, ad una settimana dalla chiusura della finestra invernale del calciomercato, sono arrivati i gol (tre in questa stagione) e soprattutto una prova di rilievo, contribuendo in misura determinante al primo successo rossazzurro del 2025.

Chiara dimostrazione che Guglielmotti voglia fortemente proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna. Lo ha sottolineato lui stesso in sala stampa, nel post gara. Pian pianino sta ritrovando la forma migliore. L’auspicio è che, dopo avere superato una serie di problemi fisici che ne hanno pregiudicato il rendimento, torni ad essere quel giocatore apprezzato nella primissima parte di stagione. Inanellando prestazioni convincenti in serie.

