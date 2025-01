SERIE C: le ufficialità di mercato di martedì 21 gennaio

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine martedì 21 gennaio per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

L’esterno offensivo classe 2000 Gabriele Capanni, ex Catania, viene prelevato dal Team Altamura con la formula del prestito via Ternana. Continua a muoversi sul mercato il Messina che definisce l’ingaggio del centrocampista classe ’91 Marcel Buchel, legandosi al club peloritano fino al prossimo 30 giugno 2026. Ascoli e Catania definiscono il trasferimento nelle Marche, a titolo definitivo, del centrocampista classe 1993 Gianluca Carpani.

Sempre attivissimo il Trapani. Il giovane attaccante classe 2007 Lorenzo De Caro, nativo di Palermo, lascia il settore giovanile della Roma per aggregarsi alla prima squadra granata, a titolo definitivo. Sempre il Trapani accoglie dalla Virtus Entella il difensore Davide Zappella (1998), acquisendone l’intera proprietà del cartellino. Il difensore centrale classe 2001 Tomislav Papazov lascia Taranto, firmando con il Birkirkara (massima divisione maltese).

Avellino e Juventus Next Gen mettono nero su bianco il passaggio al club irpino del centrocampista italo-norvegese classe 2002 Martin Palumbo, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni. La Juventus Next Gen saluta il trequartista Nicolò Ledonne (2004) dicendo sì al prestito alla Giana Erminio. Il Potenza ingaggia dal Messina l’attaccante Luca Petrungaro (2000), contratto fino a giugno 2027.

(articolo in aggiornamento)

