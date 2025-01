MERCATO: Dalmonte-Catania, accordo raggiunto

Come riportato nei giorni scorsi, è in dirittura d’arrivo il passaggio di Nicola Dalmonte dalla Salernitana al Catania. Secondo informazioni raccolte dal collega Alessandro Vagliasindi nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, le due società hanno già raggiunto l’accordo sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo. Il 27enne ex Vicenza giungerà, dunque, in prestito secco. Dalmonte si sta sottoponendo in queste ore alle visite mediche presso la struttura Villa Stuart, successivamente verrà ufficializzato dal Catania. Il calciatore rappresenta un rinforzo valido per il reparto offensivo etneo, potendo giostrare sia da esterno d’attacco che da trequartista o sottopunta.

