MARCATORI ROSSAZZURRI: Guglielmotti e Lunetta salgono in zona podio

Davide Guglielmotti e Gabriel Lunetta salgono sul podio dei marcatori rossazzurri più prolifici in campionato. Entrambi ex Lecco, attualmente hanno realizzato lo stesso numero di gol da quando militano tra le fila del Catania. La doppietta rifilata da Guglielmotti al Giugliano, infatti, porta a tre le marcature del laterale destro classe 1994. Tris di reti anche per il 28enne calciatore milanese. Il giocatore che, fino a questo momento, è entrato nel tabellino dei marcatori con maggiore frequenza in casa etnea rimane Roberto Inglese, andato peraltro vicinissimo al 12/o gol personale domenica, negato solo dalla traversa. Secondo gradino del podio per Matteo Stoppa, attualmente infortunato.

CATANIA – I MARCATORI DOPO 24 GIORNATE DI CAMPIONATO

11 GOL – Inglese

5 GOL – Stoppa

3 GOL – Guglielmotti, Lunetta, *Carpani

2 GOL – Jimenez, Montalto

1 GOL – Anastasio, Castellini, **D’Andrea, Di Gennaro, Forti, Ierardi, Quaini, ***Verna

*ceduto all’Ascoli

**ceduto all’Audace Cerignola

***ceduto al Trapani

