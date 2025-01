LA SICILIA: “Catania, tanti errori. Dispendio di quattrini in due anni”

“Le difficoltà di mercato sono lo specchio di una situazione economica controllata e da controllare. Il Catania ha bisogno, sì, di vendere una decina di giocatori in rosa e fuori lista per recuperare o risparmiare denaro, impiegando quel gruzzoletto per comprare”. Se Pelligra “da aprile metterà altri soldi per ricapitalizzare, la programmazione del Catania andrà avanti cercando di limitare errori macroscopici. Tanti errori, così si spiega il dispendio di quattrini in due anni”, riporta La Sicilia.

“Va bene che rifondare un club, in una Serie C, ha dei costi elevati. Ma non così esosi. Se, poi, si va a contrattualizzare il miglior trequartista (le credenziali erano quelle), ovvero Chiricò, e dopo una sola stagione non certo brillante non si riesce a venderlo sono dolori. Se per rimediare si prende, per esempio e in altro ruolo, Luperini e gli si fa firmare un altro contratto pluriennale accorgendosi qualche settimana dopo che il giocatore non si è adattato al gioco e alla piazza catanese cederlo diventa un altro grande problema”, si legge. “Bastano tre o quattro esempi del genere e si va incontro a un disavanzo esagerato. Sì, fuori misura per la Serie C, se è vero come è vero che il monte ingaggi dell’intero gruppo supera gli 11 milioni di euro“, evidenzia il quotidiano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***