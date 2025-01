LA SICILIA: “Toscano chiede alla squadra un match di lotta, orgoglio e professionalità”

“In una fase di transizione, alla ricerca dei rinforzi giusti per puntare a un piazzamento playoff più decoroso possibile, il Catania riceve la Juve Next Gen che dall’avvento del tecnico Brambilla s’è tirata fuori dalla zona rossa della graduatoria e punta e evitare i playout guidata con mano esperta dall’attaccante Guerra“, riporta La Sicilia.

“I rossazzurri hanno la possibilità di cancellare il finale disarmante di Benevento che ha pregiudicato i 70 minuti precedenti di lotta e il vantaggio dilapidato”, si legge. “Non sarà un match semplice per la ritrovata vitalità degli avversari, per i giorni delicati del mercato che da martedì dovrebbe prevedere l’arrivo del portiere Dini dal Catanzaro e ancora l’uscita di almeno otto elementi tra fuori lista e giocatori in organico”, evidenzia il quotidiano.

“In tutto questo trambusto, Mimmo Toscano ha cercato di organizzare un match di lotta, all’insegna di orgoglio e professionalità chiesta a ogni giocatore convocato qualsiasi sia l’imminente destino”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. In merito all’affluenza sugli spalti, abbonati inclusi “si prevede la presenza di 15mila spettatori nonostante le previsioni meteo non proprio ideali. Fino a ieri erano stati staccati circa 1.600 tagliandi in prevendita, ma la cifra dovrebbe lievitare in mattinata”.

