STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Taldo era vicino al Catania. Rilanciare e programmare con calciatori più giovani”

Riportiamo alcune riflessioni del giornalista de La Sicilia e La Gazzetta dello Sport, Giovanni Finocchiaro, ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Corner’:

“Quando le cose vanno male, tutti sono in discussione. Anche chi come Faggiano ha salvato in grandissima difficoltà un pò di situazioni vendendo giocatori anche con incentivi all’esodo, abbassando il monte ingaggi, eccetera. Da quello che mi risulta, prima di Pastore sarebbe dovuto arrivare Carlo Taldo perchè ha una grande amicizia e una sorta di collaborazione con l’entourage di Faggiano ma poi è stato scelto un altro professionista. L’importante è che Pastore sia funzionale al percorso che bisogna intraprendere”.

“C’è il problema dei contratti lunghi, vedi anche Luperini. Capisco che l’emergenza ti porta a fare delle scelte ma erediti gli errori dell’anno scorso, oggi non hai un direttore generale. In questa sessione di mercato se arrivano calciatori di prospettiva ben vengano. Se devi rilanciare e programmare, salvando quello che puoi salvare di quest’anno, ti devi affidare non ai 36enni ma a calciatori di età inferiore, anche un ’98 magari”.

“Occorre fare delle scelte, si spera che i playoff diano quello slancio che il Catania non ha mai avuto ma alla base c’è la necessità di programmare la prossima stagione, evitando di dire di sperare ancora nel primo posto, come ha fatto il vice presidente Vincenzo Grella fino all’incontro con la stampa per gli auguri di Natale, illudendo i tifosi. Meglio non fare proclami, bisogna costruire”.

