MERCATO: Catania, ritorno di fiamma per Dalmonte. Trattativa avanzata

Calciatore che può agire da seconda punta, trequartista o esterno d’attacco, Nicola Dalmonte è vicino al trasferimento al Catania. Secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C, il calciatore di proprietà della Salernitana potrebbe presto approdare ai piedi dell’Etna. I campani lo avevano prelevato a luglio dal Vicenza e ricordiamo che il profilo di Dalmonte era seguito con interesse dal Catania già in estate.

Il ragazzo fatica a trovare spazio in cadetteria, pertanto c’è la possibilità concreta di un suo ritorno in C. Il giocatore classe 1997 ha vestito in passato anche le maglie di SPAL, Lugano, Genoa e Cesena con una sessantina di apparizioni in 100 e oltre 110 presenze in B con anche qualche gara giocata nella massima serie tra le fila di Genoa e Cesena, squadre nelle quali è cresciuto calcisticamente.

