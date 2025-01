MERCATO: Dini-Catania, la situazione

Da qualche giorno radiomercato ha accostato al Catania Andrea Dini, estremo difensore classe 1996 di proprietà del Catanzaro. Approdato nella sponda giallorossa calabrese in estate, nell’ambito di uno scambio con il Crotone (Andrea Sala in rossoblu ndr), in questa stagione non ha trovato minimamente spazio.

Chiuso da Mirko Pigliacelli, Dini non è stato espressamente messo sul mercato dal Direttore Sportivo Ciro Polito, ritenendolo all’altezza come vice Pigliacelli. L’ex portiere del Trapani però preferirebbe giocare e, quindi, fare minutaggio altrove, pertanto il Catanzaro sta valutando la richiesta presentata dal Catania. Al tempo stesso le aquile devono reperire sul mercato un sostituto. Potrebbero esserci le basi affinchè la trattativa con il Catania si concretizzi, ma bisogna attendere l’evolversi degli eventi nei prossimi giorni.

