SERIE C: le ufficialità di mercato di lunedì, martedì e mercoledì (6/7/8 gennaio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine negli ultimi giorni (lunedì, martedì e mercoledì) per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

Saluta l’AZ Picerno dopo sette stagioni il 34enne centrocampista Francesco Pitarresi, che effettua la risoluzione del proprio contratto con il club lucano trasferendosi in D alla Gelboson. Rinforzo in avanti per l’Avellino che ha formalizzato l’ingaggio dalla Carrarese del classe 1997 Giuseppe Panico, giunto in Irpinia a titolo temporaneo con obbligo di riscatto nel caso di promozione in B.

La Casertana comunica di avere sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Trevor Trevisan. Doppio movimento in uscita per la Turris: va al Pontedera il centrocampista centrale classe 1994 Jacopo Scaccabarozzi (trasferimento avvenuto a titolo definitivo) ed i corallini cedono al Crotone, con la medesima formula, il difensore classe 2003 Niccolò Cocetta che si lega ai pitagorici fino al 30 giugno 2027.

A proposito del Crotone, i calabresi trasferiscono in prestito secco alla Union Clodiense l’attaccante classe 1999 Dimitar Kostadinov. Sempre più al centro del progetto del Team Altamura, prolunga il contratto con il club pugliese il 22enne centrocampista Nicola Dipinto, legandosi al sodalizio biancorosso per altre due stagioni. Interrotta, invece, la cessione a titolo temporaneo al Taranto del centrocampista Antonio Pio Iervolino (2003) che rientra in anticipo alla Salernitana.

(articolo in aggiornamento)

