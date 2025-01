QUI CATANIA: fascia da capitano a De Rose, in attesa del rientro di Sturaro

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha motivato la scelta di non consegnare, da qualche settimana, la fascia da capitano ad Alessio Castellini per sgravarlo un pò di responsabilità e perchè preferisce affidarla a chi gioca in una zona del campo più vicina all’arbitro, individuando in tal senso nella figura di Stefano Sturaro il giocatore che anche per carisma e personalità possa dare qualcosa in più alla squadra, senza nulla togliere allo stesso Castellini.

In assenza di Sturaro, la fascia è stata affidata ultimamente a Francesco De Rose, un altro dei calciatori più esperti all’interno della rosa. Toscano lo conosce benissimo, con lui ha vinto tanto altrove, sa che possiede anch’egli le caratteristiche sopra citate. Sinonimo di buon esempio, serietà ma anche credibilità dentro e fuori dal campo, De Rose sta giocando con sempre maggiore continuità dopo l’infortunio e può rappresentare un grande punto di riferimento per i compagni, come ampiamente dimostrato nella scorsa brillante stagione al Cesena.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***