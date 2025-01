MERCATO: rassicurazioni sulle condizioni fisiche di Matino, resta sul taccuino del Catania e di altri club di C

Circola da giorni il nome di Emmanuele Matino in orbita Catania. Circa un mese fa i primi contatti. In questo campionato di Serie B il difensore centrale non ha giocato alcun minuto con la maglia del Bari, causa infortunio, ma già da diverse settimana Matino è tornato a disposizione ristabilendosi completamente dai problemi fisici. Rimane in uscita dal Bari.

Tra i vari profili tenuti in considerazione dal Catania, la società rossazzurra deve fare una scelta. Anzi due, visto che l’obiettivo del club è di reperire sul calciomercato anche un secondo difensore. Fino a poco tempo fa l’Avellino era il club principalmente interessato ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, ma le strategie di mercato possono cambiare da un momento all’altro se c’è il riscontro di condizioni ritenute più favorevoli.

Così gli irpini si sono fiondati su Claudio Manzi, prelevato dalla Virtus Entella. Matino, comunque, sta facendo registrare gli interessamenti di vari club. Vedi Trapani, la stessa Entella, l’Audace Cerignola, il già citato Catania ed il Vicenza. La concorrenza non manca, le rassicurazioni sulle condizioni fisiche del giocatore napoletano classe 1998 spingono un numero sempre maggiore di squadre a sondare il terreno.

