MERCATO: il Latina tratta Rapisarda, tris di richieste per Gega. Luperini verso la permanenza?

Attese altre novità sul mercato in uscita del Catania, secondo quanto riporta il collega di Telecolor Alessandro Vagliasindi. Tra i fuori lista va trovata una nuova sistemazione per Zanellato, Monaco e Rapisarda. In questo senso, rispetto ai giorni scorsi quando era emersa l’ipotesi Campobasso per Rapisarda, si registra l’interesse del Latina nei confronti del terzino catanese. Tra gli elementi che non rientrano nei piani del Catania figura anche Celli, non convocato per il match casalingo con il Giugliano.

L’ex Ternana ha rifiutato la proposta del Rimini mentre si è arenata, al momento, la trattativa con l’Ascoli. Gega, che dopo la sesta apparizione stagionale nel match perso con la Juventus Next Gen non è più sceso in campo, piace invece alla Lucchese. Sulle sue tracce anche Foggia e Rimini (fonte TuttoC.com). Verso la permanenza Luperini, a meno che non giunga in società un’offerta differente dal prestito, soluzione quest’ultima non gradita al calciatore.

