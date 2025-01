CATANIA SOCIAL – Monaco: “Reality show? Proposta che non prendo in considerazione”

Nelle ultime ore accostato al Messina, da qualche mese a questa parte alcuni influencer che ruotano attorno al mondo del reality indicano la possibilità che il difensore di proprietà del Catania Salvatore Monaco entri a far parte della casa del ‘Grande Fratello’ su precisa volontà degli autori del programma, in quanto ex fidanzato di una delle concorrenti già presenti nella trasmissione, Shaila Gatta.

Sull’argomento è intervenuto via Instagram lo stesso calciatore classe 1992 riportando quanto segue: “Ho letto di una mia presunta apparizione a un reality show, ho deciso di non prenderla in considerazione. Grazie per l’interesse, ma preferisco seguire il mio percorso. Voglio rimanere fedele alle mie passioni e i miei obiettivi. Sono concentrato esclusivamente sul calcio e sulla mia vita”.

