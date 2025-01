MERCATO: Todisco, avanza l’Avellino

Avellino, Catania e Crotone. Tre club accostati in questi giorni al promettente laterale del Sorrento Gianmarco Todisco. Classe 2002 nativo di Torre del Greco, potrebbe fare il salto di qualità nei prossimi giorni. Secondo informazioni raccolte da La Casa di C, dovrebbe essere l’Avellino a sbaragliare la concorrenza. Irpini vicini al raggiungimento dell’accordo, stando ai progressi evidenziati nelle ultime ore durante lo svolgimento della trattativa. Se non ci saranno sorprese, Todisco sarà presto un nuovo calciatore biancoverde andando a rinforzare la fascia destra della squadra allenata da Biancolino.

