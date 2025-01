RITORNO ALLA VITTORIA: apre Guglielmotti, il Giugliano accorcia, Lunetta la chiude

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Primo successo del 2025 per il Catania. I rossazzurri riassaporano il gusto di una vittoria che mancava da fine dicembre. Anche in quel caso quattro gol caratterizzarono l’incontro (avversario il Sorrento), stavolta invece la squadra di Toscano si è imposta per 3-1 al cospetto del Giugliano. Successo legittimo, sostanzialmente meritato per quanto visto nell’arco dei 90′.

Toscano schiera il Catania secondo un 3-4-1-2 con Jimenez alle spalle della coppia Inglese-Montalto. Confermato Anastasio braccetto sinistro, Lunetta a centrocampo con Guglielmotti a sfrecciare sulla destra, preferito a Raimo. Soluzione, quest’ultima, determinante nell’economia della gara, visto che il laterale ex Lecco è stato grande protagonista dell’incontro creando spesso patemi alla retroguardia gialloblu con le sue accelerazioni.

Proprio Guglielmotti sblocca il risultato già al 8′, ricevendo da Jimenez per poi inserirsi velocemente in area e trafiggere Russo. E’ il momento di premere sull’acceleratore, il Catania spinge e trova quasi subito il raddoppio. Rimpallo tra Inglese e un difensore campano, interviene Guglielmotti che scaglia un destro preciso sotto la traversa firmando la sua doppietta personale (14′). Difesa ospite in affanno. Al 16′ controllo non eccelso di Montalto, l’attaccante entra in area ma è impreciso nella conclusione. Prima dell’intervallo, solita leggerezza difensiva del Catania con un cross che parte dalla sinistra con troppa facilità, Del Sole svetta di testa e batte Dini, all’esordio in rossazzurro (33′).

Nella ripresa cresce il Giugliano che prova a riequilibrare il risultato. Al 51′ è provvidenziale l’intervento di Quaini da posizione molto pericolosa, dieci minuti più tardi invece Padula, lasciato solissimo dalla retroguardia etnea, calcia alto sciupando una grandissima opportunità. Il Catania vuole chiudere la gara, mettendo al sicuro il prezioso vantaggio. Toscano sposta Lunetta più avanti, supportando Inglese, con Montalto che esce dal campo tra i fischi.

E’ sfortunato, invece, Sturaro costretto per l’ennesima svolta ad abbandonare il terreno di gioco causa infortunio. Nel finale Inglese scaglia un tiro violentissimo andato a stamparsi sulla traversa, sfiorando l’eurogol, ma ci pensa Lunetta a chiudere i conti: colpo di testa respinto dal portiere, ma il pallone aveva già varcato la linea di porta ed è quindi 3-1. Risultato che non cambia allo scadere dei 6′ di recupero concessi. Il Catania vince e si regala finalmente un sorriso, in attesa dei prossimi duri ostacoli da affrontare con Cerignola e Monopoli in trasferta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***