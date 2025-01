MERCATO: Liotti in uscita dall’Avellino, avanza il Trapani ma anche il Catania sullo sfondo

Accostato ad Ascoli e Catania, da qualche giorno Daniele Liotti è oggetto d’interesse da parte di altri club. In particolare il Trapani prova a sbaragliare la concorrenza per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del laterale sinistro classe 1994. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, i granata sarebbero in questo momento in vantaggio sulla concorrenza, precisando che comunque il Catania rimane sullo sfondo. Il giocatore è in uscita dall’Avellino, una conferma in questo senso è arrivata dalla mancata convocazione di Liotti per la recente trasferta di Cerignola, non certamente legata a sanzioni disciplinari o problemi fisici.

