SERIE C – Aiello (D.S. Avellino): “Patierno? Anche qualora arrivasse offerta verrebbe rispedita al mittente”

Mario Aiello, Direttore Sportivo dell’Avellino, in conferenza stampa parla del futuro di Cosimo Patierno, attaccante che qualche organo d’informazione ha accostato al Catania nei giorni scorsi: “Patierno è un elemento fondamentale della nostra squadra e non è assolutamente in uscita. Ci sono giocatori che hanno chiesto di andare via, ma parliamo di chi minutaggi veramente bassi, non di chi ha avuto un minutaggio adeguato e che ha contribuito ad arrivare fino a questo punto. Patierno non ha avuto nessuna richiesta, nessuna offerta e qualora arrivasse verrebbe rispedita al mittente”.

