VERSO BENEVENTO-CATANIA: precedenti con Auteri, tante sfide dal 2002 in poi

Domenica pomeriggio, appuntamento esterno per il Catania di scena contro il Benevento. Per la 15/a volta i rossazzurri affronteranno una squadra allenata dall’esperto Gaetano Auteri. Nei precedenti ufficiali, il bilancio delle partite disputate col Catania è di 7 affermazioni di Auteri, 3 pareggi e 4 successi catanesi, il primo dei quali risalente al torneo di Lega Pro 2016-17: allora la formazione dell’Elefante guidata da Pino Rigoli vinse 2-0 al “Massimino” in virtù delle reti di Pozzebon ed Armellino (autogol) contro il Matera.

Nella stagione 2018/19, nuovo confronto tra Auteri ed il Catania quando l’allenatore di Floridia sedeva sulla panchina del Catanzaro: 1-2 il risultato finale favorevole al Catania, Marotta e Di Piazza risposero al vantaggio di D’Ursi. La terzultima volta risale ad un Bari 4-1 Catania con Giuseppe Raffaele alla guida tecnica degli etnei il 26 ottobre 2020. La scorsa stagione, il 27 aprile 2024, rossazzurri vittoriosi per 1-0 grazie al gol di Cianci prima dell’intervallo e, in questo campionato, ancora un successo di misura per il Catania con rete di Carpani.

Per il resto Auteri si è imposto sul Catania dal 2002 in poi guidando Avellino (1-0), Benevento (1-0 e 1-3), Matera (2-1) e Catanzaro (0-2 e 1-2) in gare valevoli per il campionato di terza serie o Coppa Italia Serie C. Unici pareggi risalenti alle stagioni 2002/03 (Catania 0-0 Crotone, Coppa Italia), 2016/17 (Matera 0-0 Catania) e 2017/18 (Catania 1-1 Matera).

